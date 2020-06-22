Тз во вложении
Анимация на Тильде
Нужен специалист на Тильде, который умеет делать интересную анимацию через зеро блок
Прикладывайте примеры
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, требуется нарисовать новый дизайн интернет-магазина учетом "узнаваемости" (приемственности) старого. Сделать дизайн более современным, с использованием новых технологий и требований к юзабилити. Основной акцент на удобство пользования с мобильных устройств. Основные страницы: Главная, Шаблон ...Дизайн сайтов72 заявкиЗакрыт5 лет назад
Дизайн детского магазина в инстаграм ТЗ скину в ЛС Лого и страничку.Завершен5 лет назад
- $200
Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям. Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа.Везде, где используется логотип, добавить tm. Есть сайт нарисованый в пейнте. 4 страницы ...Завершен5 лет назад
- $500
Требуется сделать редизайн существующего сайта. Одна главная страница и две внутренних. Есть подробное ТЗ, вышлю при обсуждении проекта.Завершен5 лет назад
- $50
дизайн хайп проекта инвестиционного ,две страницы дизайна нужно нарисовать/ кому интересно пишите в лс,преимущественно чтобы смогли еще верстать данный дизайнЗакрыт5 лет назад
Требуется для выполения заказа- веб дизайнер и фронтер ( два в одном), желательно Срок заказа и сумму обсудим.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
День добрый. Требуется разработать дизайн сайта для турбазы, а так же дизайн системы бронирования на сайте. Более подробное ТЗ вышлю на почту.Закрыт5 лет назад