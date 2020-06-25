Дизайн детского магазина в инстаграм

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Завершен18 заявок408 просмотров

Дизайн детского магазина в инстаграм

ТЗ скину в ЛС

Лого и страничку.

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Алексей ты Лучший дизайнер которого я знаю) Рекомендую.
Все супер) Спасибо Бахтияру за интересные проекты!

Заявки фрилансеров

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