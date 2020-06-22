Добрый день. Требуется прорисовать очень круто и модно дизайнлендинга. ОЧЕНЬ МОДНО И КРУТО Обязательно ознакомьтесь с лендингами которые мы уже запустили длянаших клиентов. Если вы реально готовы сделать очень крутой лендинг ! ...
Дизайн обменного пункта криптовалют
Данный проект исключительно для разработчиков и дизайнеров интерфейсов.
Необходимо выполнить дизайн обменного пункта криптовалют, аналог: netex24.net
Отрисовать все картинки, иконки, все вариации и условия обменов (таблички и прочее), вообщем страницы все возможные.
Желательно чтобы у вас было представление об объемах работ и вообще об обменниках в
целом, тк тз тут нет а рисовать юзерфлоу не имеет смысла тк все
обменники почти идентичны по функционалу.
Работу выполнять в фигме или фотошопе.
Большая просьба прикреплять с ответом примерно близкие по аналогии выполненные работы и указывать цену/сроки.
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