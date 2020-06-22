Данный проект исключительно для разработчиков и дизайнеров интерфейсов.

Необходимо выполнить дизайн обменного пункта криптовалют, аналог: netex24.net

Отрисовать все картинки, иконки, все вариации и условия обменов (таблички и прочее), вообщем страницы все возможные.

Желательно чтобы у вас было представление об объемах работ и вообще об обменниках в

целом, тк тз тут нет а рисовать юзерфлоу не имеет смысла тк все

обменники почти идентичны по функционалу.

Работу выполнять в фигме или фотошопе.

Большая просьба прикреплять с ответом примерно близкие по аналогии выполненные работы и указывать цену/сроки.