Дизайн лендинга на тильде

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Закрыт22 заявки593 просмотра

Ссылка на сайт в скриншоте. 

• Нужен дизайн мобильной + полной версии.

• Главная страница + макет страницы с товаром.

• Ничего экстравагантного не нужно,просто чтобы смотрелось приятнее и аккуратнее. 

Референсы есть, покажу в переписке.

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Сроки - неделя. 

Tilda
5 лет назад
imedvedev
Иван 
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