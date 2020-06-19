Дизайн доставка еды, доставка пирогов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок1017 просмотров

Пекарня, занимаемся доставкой пирогов. Нужно сделать логотип/меню/оформление страницы в вк и инстаграме (шаблоны постов, шаблоны для сториз, банеры, значки)

Все нужно сделать в стиле поп арт

Наш инстаграм @philadelphia_pie_blg

5 лет назад
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