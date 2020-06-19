Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется разработка дизайна казино на GIT! Главная страница и все внутренние! Связь голосом обязательно... Пост оплата либо СБ если понравятся работы исполнителя! П.с. ...
Дизайн доставка еды, доставка пирогов
Пекарня, занимаемся доставкой пирогов. Нужно сделать логотип/меню/оформление страницы в вк и инстаграме (шаблоны постов, шаблоны для сториз, банеры, значки)
Все нужно сделать в стиле поп арт
Наш инстаграм @philadelphia_pie_blg
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