Разработка дизайна казино!

Нужен креативный дизайнер. У которого есть желание нарисовать интересный дизайн. Задача такая: создать упаковку для онлайн-проекта. Вначале нужно нарисовать лендинг. Блоки и подробности обсудим в лс. Важно будет уделять внимание ...