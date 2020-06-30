Полный дизайн сайта каталога товаров

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Завершен4 заявки175 просмотров

Полный дизайн сайта каталога товаров, для англоязычной аудитории. 

5 лет назад
dweb077
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Igorlapeyev
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$200
14 дней
Как всегда все прошло на высоком уровне, рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Было приятно снова поработать. Как всегда понятные задачи, минимальные правки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
60 отзывов
5 лет назад
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Igorlapeyev
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Алексей
 
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