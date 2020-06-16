Здравствуйте, нам нужен грамотный дизайнер

взяться за работу нужно чем раньше тем Лучше

нужен адаптивный дизайн html + css (чистый), без javascript и jquery и тд, шаблон 3-4 страниц, (для вставки уже подготовленных данных), примерно don-m.com