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Закрыт16 заявок816 просмотров

Здравствуйте, нам нужен грамотный дизайнер 

взяться за работу нужно чем раньше тем Лучше 

нужен адаптивный дизайн html + css (чистый), без javascript и jquery и тд, шаблон 3-4 страниц, (для вставки уже подготовленных данных), примерно don-m.com

CSSHTMLJavaScriptjQuery
5 лет назад
Innasokolovvv
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