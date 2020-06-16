Разработка дизайна для сайта

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Закрыт34 заявки701 просмотр

Все подробности в приложении, окончательное задание обсуждаются перед началом работ.

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5 лет назад
serglead
Сергей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
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2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
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Алёна
 
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Павлов
 
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3 года назад
1 отзыв
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Алексей
 
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день назад
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Элеонора
 
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год назад
16 отзывов
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1 отзыв
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Вадим
 
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17 лет в сервисе
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2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
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Владимир
 
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14 лет в сервисе
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8 часов назад
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5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Елизавета
 
21 год
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Юлия
 
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3 года назад
22 отзыва
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Анна
 
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5 дней назад
145 отзывов
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Андрей
 
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5 лет в сервисе
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год назад
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Артём
 
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онлайн
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
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79 отзывов
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Андрей
 
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час назад
61 отзыв
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ТОП-10
Дизайн сайтов
Дарья
 
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год назад
51 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
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4 часа назад
610 отзывов
5 лет назад
#1
Дизайн сайтов
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
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3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Регина
 
36 лет
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4 года назад
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5 лет назад
Евгений
 
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14 лет в сервисе
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3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
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2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
8 лет в сервисе
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год назад
67 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
32 года
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месяц назад
16 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
42 года
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год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад