Добрый день! Необходимо нарисовать веб-дизайн лендинг страницы. На странице должны быть следующие блоки: 1) хедер (с бургер-меню, в котором будет навигация) 2) блок "О нас" 3) блок "Наша команда", здесь нужно ...
Разработка дизайна для сайта
Все подробности в приложении, окончательное задание обсуждаются перед началом работ.
Пишите сроки исполнения и сумму.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Разработать дизайн 2х страниц в соответствии с прототипом и тзhttps://yadi.sk/d/_5dUB2_uRWaU2QЗакрытнет даты
Подробное задание в ТЗ по ссылке: https://clck.ru/NzyZ7Завершен5 лет назад
Задача: нарисовать дизайн сайта по тз. 1) главная (+шапка, подвал) + главная в адаптиве. 2) логотип для сайта. Строительно-транспортная компания. Пожелания только к цветам - ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт5 лет назад
- $220
Необходимо разработать макет сайта на основе текстового прототипа и ТЗМатериалы по ссылке: https://yadi.sk/d/_5dUB2_uRWaU2QПримеры картинок в ТЗ для представления структурирования информации, эти варианты использовать не нужно. В дизайне хочу видеть единый четкий стиль, который присутствует и ...Закрыт5 лет назад
- $10
Шапка будет связана с темой эфирных масел и их влиянием на человека. Она должна быть стильной, современной, и в то же время интригующей, вызывающей желание решить свою проблему с помощью ароматов.Завершен5 лет назад
Для компании по продаже кровельных материалов нужна смена оформления подачи контента - то что выделено рамкой https://yadi.sk/d/o6OvVi8MzVroMw , почти все страницы на сайте имеют такой вид, поэтому нужно разработать макет универсальной карточки/страницы. Весь функционал, что сейчас есть ...Завершен5 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн сайта. Лендинг сайт. Две страницы. Главная и кабинет. Есть текстовое оформление лендингаДизайн сайтов75 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно сделать дизайн сайта строительной компании, ТЗ нет, готов пройти опрос или задавайте направляющие вопросы. Желательно прилагайте к заявке свое портфолио и контакты.Завершен5 лет назад