Редизайн страницы товара.

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Завершен33 заявки848 просмотров

Для компании по продаже кровельных материалов нужна смена оформления подачи контента - то что выделено рамкой https://yadi.sk/d/o6OvVi8MzVroMw , почти все страницы на сайте имеют такой вид, поэтому нужно разработать макет универсальной карточки/страницы. Весь функционал, что сейчас есть на странице, нужен, его необходимо только подать более продающе и коммерчески грамотно - чтобы заинтересовывать посетителей.

Укажите стоимость и время на работу. Приступить к задаче необходимо в ближайшие дни. Оплата поэтапная

5 лет назад
guest_15922098534753
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Выбранный исполнитель

rumpil
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$60
4 дня
Escrow
Благодарны Максиму за проведенную работу, терпение и доброжелательность в общении. Рекомендуем! Будем обращаться еще.
Сотрудничество прошло отлично! Всегда приятно работать и вести диалог с хорошими людьми) Мои рекомендации!)

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