Необходимо нарисовать персонажа (заглушку для пустых мест) для сайта,

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок641 просмотр

Конкретного понимания, как должен выглядеть персонаж, нет (но есть готовый сайт с логотипом и своей цветовой гаммой, а также задумкой, которой нужно придерживаться), в связи с этим, на данном этапе, нужно сделать около 10 разных набросков (концептов), после чего будет выбран один из вариантов и продолжена работа, если один из вариантов подойдет

Более подробную информацию можем обсудить в личных сообщениях

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