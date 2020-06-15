Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим
Необходимо нарисовать персонажа (заглушку для пустых мест) для сайта,
Конкретного понимания, как должен выглядеть персонаж, нет (но есть готовый сайт с логотипом и своей цветовой гаммой, а также задумкой, которой нужно придерживаться), в связи с этим, на данном этапе, нужно сделать около 10 разных набросков (концептов), после чего будет выбран один из вариантов и продолжена работа, если один из вариантов подойдет
Более подробную информацию можем обсудить в личных сообщениях
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