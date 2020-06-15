Необходимо разработать макет сайта на основе текстового прототипа и ТЗМатериалы по ссылке: https://yadi.sk/d/_5dUB2_uRWaU2QПримеры картинок в ТЗ для представления структурирования информации, эти варианты использовать не нужно. В дизайне хочу видеть единый четкий стиль, который присутствует и связывает все блоки и страницы. Результат работы - макет продающего сайта в PSD, подготовленный для верстальщика и согласованный заказчиком. Сроки: • Приступить к заданию нужно сразу после утверждения • Первый экран на согласование через 4 часа после начала работы • Макет внутренней предоставить не более чем через 24 часа с момента начала работы• Внесение правок не более 2х часов после их запроса (с 10 до 20 по МСК) • При срыве сроках выполнения проекта не по вине заказчика за каждый дополнительный день размер вознаграждения уменьшается на 10% от стоимости заданияСтруктура и содержание сайта в ТЗ и прототипе предварительная и может изменяться в процессе разработки дизайна (не более 10% объема).