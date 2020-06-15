Разработать дизайн 2х страниц в соответствии с прототипом и тз

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок925 просмотров

Разработать дизайн 2х страниц в соответствии с прототипом и тзhttps://yadi.sk/d/_5dUB2_uRWaU2Q

5 лет назад
Tanyua
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$70
1 день
Escrow
Работа сделана не в соответствии с тз. Исполнитель к выполнению задания подошёл безответно.
Заказчик изменил совй отзыв спустя 2 недели после выполнения работы. С этим заказчиком было выполнено 4 задания

Заявки фрилансеров

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