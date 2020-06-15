Подробное задание в ТЗ по ссылке: https://clck.ru/NzyZ7
Разработать дизайн 2х страниц в соответствии с прототипом и тз
Разработать дизайн 2х страниц в соответствии с прототипом и тзhttps://yadi.sk/d/_5dUB2_uRWaU2Q
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