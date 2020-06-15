Сделать дизайн нового сайта: главная + лого

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Закрыт59 заявок1583 просмотра

Задача: нарисовать дизайн сайта по тз.

1) главная (+шапка, подвал) + главная в адаптиве.

2) логотип для сайта.

Строительно-транспортная компания.

Пожелания только к цветам - желательно использовать цвет мокрого

асфальта, синий/голубой и один яркий цвет, например оранжевый, для акцентов.

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fedorovao
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