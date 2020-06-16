Необходимо нарисовать веб-дизайн лендинг страницы

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Закрыт58 заявок1589 просмотров

Добрый день!

Необходимо нарисовать веб-дизайн лендинг страницы. На странице должны быть следующие блоки: 

1) хедер (с бургер-меню, в котором будет навигация)

2) блок "О нас"

3) блок "Наша команда", здесь нужно будет добавить фото и соцсети членов команды (пока фото произвольное)

4) блок "Наши товары" (будет примерно как на этом сайте - https://bit.ly/3hs3ics в блоке "Our projects") будет 2 вида товаров: косметические боксы (https://www.instagram.com/felicebox.ru/?igshid=j5ab81vh06c7) и бижутерия (https://www.instagram.com/felice.store2015/) сейчас можно использовать фотографии с инстаграмма либо какие-то свои на свой вкус, т.к. в дальнейшем будут представлены фото, сделанные фотографом специально для сайта, карточка товара должна содержать название, стоимость и краткое описание.

4) блок "Контакты", в котором соц сети, почта и номер телефона.

Пример сайта: https://maroon.demo.vigbo.com/

Стиль: минимализм, цвета, которые должны преобладать на сайте прикладываю картинкой.

5 лет назад
vadipetera
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