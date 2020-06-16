Внести изменения в дизайн-макеты

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Закрыт42 заявки669 просмотров

Есть исходники по проекту. В него нужно внести изменения, чтобы он отличался от того, что отрисовано, мб цвета поменять, иконки новые отрисовать 6шт, немного изменить вывод блоков. Сколько будут стоить изменения такого плана? 

5 лет назад
mediamax
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