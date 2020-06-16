Разработать дизайн-макеты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки1523 просмотра

Нужно разработать дизайн-макеты 15 шт (12 уникальных, остальные схожи) для сайта по поиску поставщиков  продукции.   Рассматриваем как работу в фотошопе так и в фигме.

Есть прототип, ТЗ.  

Требования:  

- портфолио с дизайном;  

- UX дизайн,   

- ответственность и соблюдение дедлайнов.  

Условия:  

- проектная работа на удалёнке с возможностью дальнейшего сотрудничества;  

- отклики рассматриваем только с портфолио;  

- понравившимся кандидатам отправим прототип, ТЗ с референсами

Figma
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