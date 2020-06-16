Добрый день! Нужно разработать дизайн сервиса по поиску заведений (кафе, рестораны). Примерная структура как у сайта tripadvisor, booking. Объем работы очень большой. Страниц очень много. Срок: 4 месяца Подробное ТЗ ...
HTML письмо с наполнением
нужно html письмо переделать в соответствии с правиламиУбрать центральную картинку с текстом, вместо нее оформить текстадаптировать ссылки, картинки и т.д.Обязательные требованияписьмо HTMLпроверка письма https://spamtest.smtp.bz/правила соотвествия письма, что нужно исключить (или заменить) из письма и что добавить по пунктам:Почитайте эти рекомендацииСодержание письмаСодержание рассылки также сильно влияет на доставку сообщений.Если письмо относится к массовой рассылке, то в его тело следует поместить ссылку для отписки – например, почта gmail это проверяет – при этом ссылка должна быть четко видна и понятна.Кроме того, почтовые сервера анализируют текст сообщений на наличие стоп-слов (слова, которые обычно используются в спам-рассылках). Например, большое содержание слов, не несущих смыслового содержания, отдельно стоящие знаки препинания, междометия, нецензурные слова и пр. – списки у разных почтовых серверов отличаются и периодически дополняются. Также сообщение анализируется на наличие:ссылок на домены, которые находятся в черном списке;номеров телефонов и e-mail адресов, которые есть в черном списке;спамерские фразы.Не стоит злоупотреблять следующими приемами выделения текста:печать всей фразы заглавными буквами;яркие цвета шрифтов, в частности красный, зеленый;использование одного большого изображения вместо текстового письма.К спамерским фразам относятся:кричащие заголовки со множеством восклицательных знаков;упоминание выигрышей огромных денежных сумм;типичные для рекламных текстов риторические вопросы;гарантия возврата денег за что-либо;обращение с каким-то срочным вопросом, не терпящим отлагательств;обещание раскрыть секрет небывалого успеха.Совет № 1 – e-mail маркетинг является добровольнымВаш подписной лист должен состоять из людей, кто добровольно согласился получать от вас письма, самостоятельно заполнив форму подписки. Не покупайте готовые списки и старайтесь не частить рассылкой по незнакомым адресам.Совет № 2 – тема письма заглавными буквами – это жестьСовет краткий и меткий – не пишите тему своего письма заглавными буквами. СПАМ-фильтры очень плохо на них реагируют, и часто «банят» письма, которые к СПАМу не имеют отношения.Совет № 3 – избегайте СПАМ-слов в темах писемСписок слов, которые ненавидят спам-фильтры (кстати, учитываются также словоформы этих слов):$$$100% бесплатноСто процентов бесплатноРекламаДоступныйПодарокБонусСкидкаЭкономияЗаработокРубльДоходДешёвыйЗаказКредитИнвестицииСвободаГарантияСекретНовинкаУвеличение продажЭксклюзивное предложениеОграниченныйСделкаПрайсЦенаСчётКупитеСрочноТолько сегодняНе удаляйтеДоступДеньгиВыгодаПоздравляемКонфиденциальноДорогой другПрямо сейчасРаботаПрисоединяйтесьКоммерческое предложениеСпециальныйСексХХХСовет № 4 – письмо не является «Мурзилкой»СПАМ-фильтры очень не любят письма с большим количеством картинок. Чем больше картинок, тем больше шансов, что письмо улетит в «СПАМ». А ещё один интересный момент – фильтры не обучены сканировать картинки, поэтому… выводы делайте сами.Совет № 5 – старайтесь не отправлять письма с приложениямиСПАМ-фильтры не сильно любят письма, содержащие приложения. И уделяют им тщательное внимание. Поэтому – не отправляйте сомнительных файлов, особенно с расширением .exe. Старайтесь всю необходимую информацию отображать в теле письма.Совет № 6 – забудьте про восклицательные знакиПо многочисленным наблюдениям, письма, содержащие большое количество восклицательных знаков, улетали в СПАМ. Не нужно писать «Поздравляем!!!!!!!!» или «Вам скидка!!!!». Контролируйте свои эмоции.Совет № 7 – не превращайте рассылку в артиллерийскую атакуУстановите определённую периодичность вашей рассылки и придерживайтесь этого темпа постоянно. Оптимальная периодичность – 1 письмо в неделю.Если вы будете отправлять письма по 5 раз в день, держитесь, СПАМ-фильтр всё видит…Совет № 8 – не думайте о рекламном стилеСтарайтесь даже продающие письма не излагать в рекламном стиле, особенно если у вас в этом нет опыта. Дружественная и доверительная манера изложения должна оставаться предпочтительной. Потому что такой стиль любят не только СПАМ-фильтры, но и читатели – самое ценное, что у вас есть.
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