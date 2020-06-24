Дизайн сайта для агентства недвижимости

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок858 просмотров

Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости

Примеры работ обязательно!

ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно.

Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям!

Выбор из промежуточных вариантов. Доработка.

5 лет назад
a_nikonov
Алекс 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$300
2 дня
Escrow
То что требовал, то и сделала. Работой в целом доволен.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Оксана
 
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