Ссылка на сайт в скриншоте. • Нужен дизайн мобильной + полной версии. • Главная страница + макет страницы с товаром. • Ничего экстравагантного не нужно,просто чтобы смотрелось приятнее и аккуратнее. ...
Дизайн сайта для агентства недвижимости
Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости
Примеры работ обязательно!
ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно.
Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям!
Выбор из промежуточных вариантов. Доработка.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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