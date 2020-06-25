Сделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок562 просмотра

Есть текст, тезисное ТЗ.

Суть: сделать адаптивный макет, редизайн страницы одной из услуг на сайте компании учитывая стиль сайта сделать что-то поинтереснее чем есть сейчасСделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

5 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

STASAN_360
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Станислав старательно выполнил работу, всегда был на связи, внес все правки, не задержал по времени и не задирал цену!
Однозначна рекомендую! Оперативно отвечает на вопросы по проекту. Выплатил в срок, приятно коммуницировать с таким человеком, а также предоставил ТЗ. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Галина
 
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Оле
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Елена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 лет назад
Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Игорь
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
139 отзывов
5 лет назад
Павлов
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Айбек
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
STASAN_360
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн обменного пункта криптовалют

    Данный проект исключительно для разработчиков и дизайнеров интерфейсов. Необходимо выполнить дизайн обменного пункта криптовалют, аналог: netex24.net Отрисовать все картинки, иконки, все вариации и условия обменов (таблички и прочее), вообщем страницы все возможные. ...

    Figma
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $150

    Добрый день. Требуется прорисовать очень круто и модно дизайнлендинга. ОЧЕНЬ МОДНО И КРУТО Обязательно ознакомьтесь с лендингами которые мы уже запустили длянаших клиентов. Если вы реально готовы сделать очень крутой лендинг ! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • На основе шаблона с ThemeForest собрать страницы

    $120

    Есть шаблон https://keenthemes.com/metronic/ На основе demo11 нужно собрать страницы: Главная (Поиск исполнителей, Статистика, Новости)Профиль(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Настройки профиля(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Страница с заказами на доставку грузовСтраница информации о заказе на доставку грузаСтраница безопасной сделкиДобавление грузаДанный ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка внутренних страниц

    Есть утвержденная главная страница (PNG) Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику. Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для агентства недвижимости

    $300

    Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости Примеры работ обязательно! ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно. Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга на тильде

    Ссылка на сайт в скриншоте.  • Нужен дизайн мобильной + полной версии. • Главная страница + макет страницы с товаром. • Ничего экстравагантного не нужно,просто чтобы смотрелось приятнее и аккуратнее.  ...

    Tilda
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать страничку сайта

    Сайт многостраничный. Но большинство страниц уже сделано было другим дизайнером. Клиенту не удовлетворила цена и он обратился к нам. Сейчас у нас есть дизайн других страниц в виде примера, и структура новой ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн Landing Page 5-6 экранов для барбершопа. Все подробности вышлю в лс исполнителю. Пишите ваши расценки и сроки. Спасибо)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад