Дизайн инстаграмма для продажа мяса)

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Завершен18 заявок591 просмотр

Дизайн инстаграмма для продажа мяса)

ТЗ в телеграм пришлю

Вообщем проект по продаже мяса по городу, есть свой фирменный стиль и дизайны готовые.

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Благодарен за ответственность Алексея, дизайн как всегда ТОП ТОП
В очередной раз все прошло хорошо. Бахтияр замечательный заказчик!

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