Сделать лендинг по стилю листовки

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  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок317 просмотров

Не успеваю доделать один лендинг, поэтому ищу помощника.

Ссылка на проект - https://www.figma.com/file/wNKAvYTfIUX2wCUBBRz6CB/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5-and-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1

В проекте делаю листовку, нужно придумать, как бы сохранить стиль, но добавить элементов, которые сделали бы листовку похожей на сайт (на бг что-то, может, добавить, или какой-то параллакс - с исполнителем обсудим).

Node.js
5 лет назад
leastick
Оксана 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

irka_ef
Ирина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$4
3 дня
Исполнитель молодец, сразу приступила к работе. На связь выходила сразу, предлагала варианты решения по ходу дела, благодаря этому хоть времени на выполнение было минимум, но все успели в срок. Дизайн предложила профессиональный и красивый, исходники аккуратные и качественные. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще! Успехов в работе!
С Оксаной было приятно сотрудничать! Задача была поставлена четко и внятно, отвечала на все вопросы, всегда выходила на связь и оплатила работу в оговоренные сроки. Спасибо за сотрудничество!)

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