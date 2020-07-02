Сделать лендинг по стилю листовки

Исполнитель молодец, сразу приступила к работе. На связь выходила сразу, предлагала варианты решения по ходу дела, благодаря этому хоть времени на выполнение было минимум, но все успели в срок. Дизайн предложила профессиональный и красивый, исходники аккуратные и качественные. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще! Успехов в работе!