Дизайн креативных рекламных баннеров и Landing page!
Выполню Ваш заказ быстро, качественно и без предоплаты!)
Предоставляю услуги по:
- дизайну статических баннеров для соц. сетей, Google Adwords, Яндекс.Директ и пр.
- дизайну анимированных (GIF) баннеров для соц. сетей, Google Adwords, Яндекс.Директ и пр.
- дизайн Landing page.
Создаю макеты в следующих программах:
- Adobe Photoshop;
- Adobe XD;
- Figma.
Портфолио
- GIF-баннер для соц сетей71 просмотр
- Landing page по доставке пиццы72 просмотра
- Лендинг для фотостудии WF81 просмотр
- Баннер для Instagram83 просмотра
- Комплект баннеров для Google Adwords73 просмотра
- Баннеры для сайта по продаже детских товаров62 просмотра
- Баннер для рекламы акционных детских товаров55 просмотров
- Баннеры для сайта по продаже детских товаров49 просмотров
- Баннер для рекламы грилей в Instagram129 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
4 года назад
Исполнитель молодец, сразу приступила к работе. На связь выходила сразу, предлагала варианты решения по ходу дела, благодаря этому хоть времени на выполнение было минимум, но все успели в срок. Дизайн предложила профессиональный и красивый, исходники аккуратные и качественные. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще! Успехов в работе!
Ответный отзыв
С Оксаной было приятно сотрудничать! Задача была поставлена четко и внятно, отвечала на все вопросы, всегда выходила на связь и оплатила работу в оговоренные сроки. Спасибо за сотрудничество!)