irka_ef

Ирина irka_ef

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн креативных рекламных баннеров и Landing page!

Выполню Ваш заказ быстро, качественно и без предоплаты!)

Предоставляю услуги по:

- дизайну статических баннеров для соц. сетей, Google Adwords, Яндекс.Директ и пр.

- дизайну анимированных (GIF) баннеров для соц. сетей, Google Adwords, Яндекс.Директ и пр.

- дизайн Landing page.

Создаю макеты в следующих программах:

- Adobe Photoshop;

- Adobe XD;

- Figma.

Дизайн лендингаFigmaPhotoshopGoogle Ads
Отзывы заказчиков
leastick
Оксана 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Сделать лендинг по стилю листовки
Исполнитель молодец, сразу приступила к работе. На связь выходила сразу, предлагала варианты решения по ходу дела, благодаря этому хоть времени на выполнение было минимум, но все успели в срок. Дизайн предложила профессиональный и красивый, исходники аккуратные и качественные. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще! Успехов в работе!
С Оксаной было приятно сотрудничать! Задача была поставлена четко и внятно, отвечала на все вопросы, всегда выходила на связь и оплатила работу в оговоренные сроки. Спасибо за сотрудничество!)
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