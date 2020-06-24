Ищем очень креативного дизайнера. Подробности в лс
Макет главной страницы сайта
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Необходиморазработать макет главной страницы
сайта и 16 внутрених на основе текущего
дизайна-прототипа.Текущийдизайн заказчика не устраивает, нужно
по качеству и проработке сделать на
порядок лучше.Результатработы: Макет страницы в PSD, утвержденный
заказчиком.Сложностьв отсутствии четких критериев "качества"
дизайна от заказчика.
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