Макет главной страницы сайта

$500
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Завершен31 заявка549 просмотров

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Необходиморазработать макет главной страницы

сайта и 16 внутрених на основе текущего

дизайна-прототипа.Текущийдизайн заказчика не устраивает, нужно

по качеству и проработке сделать на

порядок лучше.Результатработы: Макет страницы в PSD, утвержденный

заказчиком.Сложностьв отсутствии четких критериев "качества"

дизайна от заказчика.

5 лет назад
niknikitin
Никитин 
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
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$500
2 дня
Escrow
Отличная работа!
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