Здравствуйте! Бюджет договорной, укажите стоимость. Нужно сделать дизайн сайта и админки по прототипу. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x1AOnyZ6wiJPZRjWrbw9cfb9nEylXIUNVgKQ5ibDy-k/edit
Лендинг
Разработать дизайн лендинга
Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям.
Наличие опыта дизайна лендингов - обязателен.
Отвечу только приславшим примеры работ!
Результат: файл PSD.Скинуть в чат.
ВАЖНО! Воизбежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные
результаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Нужно разработать дизайн сайта для мясного магазина по прототипу в приложении. По сути, сайт-визитка с каталогом продукции (в каталоге продукции нужно будет разработать только дизайн карточки продукции и названия разделов). Дизайн ...Завершен5 лет назад
- $300
Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям. Отвечу только приславшим примеры работ! Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа. ТРЕБОВАНИЯ Общий стиль: лакшери минимализм ...Завершен5 лет назад
Привет! На проект ищем ответственного и креативного графического дизайнера. Понадобится редизайн сайта Дрифт https://drift777casino.xyz также редизайн фронт-страницы. Что ожидем от кандидата: Опыт работы дизайнером от 2ох лет;Креатив и уникальность;Профессиональное знание программ Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW) ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно обновить дизайн блога, чтобы придать ему свежий и простой стиль.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть ТЗ .По нему сделать дизайн сайта для детских развивашек. Нужен только дизайнер, кто сделает качественно работу Делать можно как в фигме ,так и фотошопе Цена договорная, пишите свои расценки присылайте портфолио.Завершен5 лет назад
Не успеваю доделать один лендинг, поэтому ищу помощника. Ссылка на проект - https://www.figma.com/file/wNKAvYTfIUX2wCUBBRz6CB/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5-and-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1 В проекте делаю листовку, нужно придумать, как бы сохранить стиль, но добавить элементов, которые сделали бы листовку похожей на сайт (на ...Завершен5 лет назад
Необходимо создать дизайн для сайта. micro SaaS приложение с 3 разными зонами 1 logo20 страниц public zone, здесь будет большая часть работы по стилю,10 страниц - SaaS public zone, достаточно простая, но с ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Необходиморазработать макет главной страницы сайта и 16 внутрених на основе текущего дизайна-прототипа.Текущийдизайн заказчика не устраивает, нужно по качеству и проработке ...Завершен5 лет назад
Дизайн инстаграмма для продажа мяса) ТЗ в телеграм пришлю Вообщем проект по продаже мяса по городу, есть свой фирменный стиль и дизайны готовые.Завершен5 лет назад