Лендинг

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки256 просмотров

Разработать дизайн лендинга

Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям.

Наличие опыта дизайна лендингов - обязателен.

Отвечу только приславшим примеры работ!

Результат: файл PSD.Скинуть в чат.

ВАЖНО! Воизбежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные

результаты.

5 лет назад
a_nikonov
Алекс 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$120
2 дня
Escrow
Работа превзошла ожидания)) Очень отзывчивый человек, все мои хотелки и допилки были с легкостью реализованы)
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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evzmeniy
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