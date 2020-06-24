Ищем очень креативного дизайнера. Подробности в лс
Обновить дизайн блога
Нужно обновить дизайн блога, чтобы придать ему свежий и простой стиль.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть ТЗ .По нему сделать дизайн сайта для детских развивашек. Нужен только дизайнер, кто сделает качественно работу Делать можно как в фигме ,так и фотошопе Цена договорная, пишите свои расценки присылайте портфолио.Завершен5 лет назад
Не успеваю доделать один лендинг, поэтому ищу помощника. Ссылка на проект - https://www.figma.com/file/wNKAvYTfIUX2wCUBBRz6CB/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5-and-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1 В проекте делаю листовку, нужно придумать, как бы сохранить стиль, но добавить элементов, которые сделали бы листовку похожей на сайт (на ...Завершен5 лет назад
Необходимо создать дизайн для сайта. micro SaaS приложение с 3 разными зонами 1 logo20 страниц public zone, здесь будет большая часть работы по стилю,10 страниц - SaaS public zone, достаточно простая, но с ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Необходиморазработать макет главной страницы сайта и 16 внутрених на основе текущего дизайна-прототипа.Текущийдизайн заказчика не устраивает, нужно по качеству и проработке ...Завершен5 лет назад
Дизайн инстаграмма для продажа мяса) ТЗ в телеграм пришлю Вообщем проект по продаже мяса по городу, есть свой фирменный стиль и дизайны готовые.Завершен5 лет назад
Тематика сайта: подключение газа в дом. Есть в исходниках Главная (в том числе в адаптиве). Надо нарисовать другие страницы для сайта (Услуги и тд) + в адаптиве . На данный момент есть ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт5 лет назад
Внимание! Страницы нужно сделать оперативно, подразумевается, что вы начнете сразу, и закончите до 22:00-23:00 сегодня. Есть сайт: https://www.atlant-minsk.ru/ Нужно сделать все страницы вкладки"О компании" данного сайта сделать в стиле https://atlant.by/ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $260
Приветствуем всех! Требуется разработка дизайн-макетов для действующего информационного сайта-агрегатора банковских продуктов (кредитные карты, займы, МФО). Функционал сайта - рейтинги банковских продуктов, сравнение (сайт не оказывает никаких услуг - только статьи и рейтинги). ...Завершен5 лет назад
Нужен специалист на Тильде, который умеет делать интересную анимацию через зеро блок Прикладывайте примерыДизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад