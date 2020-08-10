elenaborodinaa

Елена elenaborodinaa

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Smm специалист, web-дизайнер

В мою работу входит:

Бриф

Анализ конкурентов

Создание прототипа

Составление воронки продаж

SEO- оптимизация

Дизайн с ноля и крутая анимация

Верстка для всех устройств 

Поправка текста 

Поддержка сайта месяц бесплатно

Подключение доставки, оплаты, яндекс метрики и гугл аналитики

Установление домена и SSL сертификата 

Современный и свежий взгляд.

Пунктуальность, выполнение работы во время.

Ответственное отношение к заказам.

Профессионализм - выполнение качественной работы.

 Всегда на связи.

Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ.

 Администрирование сайтов и другое