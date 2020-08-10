elenaborodinaa

Smm специалист, web-дизайнер
В мою работу входит:
Бриф
Анализ конкурентов
Создание прототипа
Составление воронки продаж
SEO- оптимизация
Дизайн с ноля и крутая анимация
Верстка для всех устройств
Поправка текста
Поддержка сайта месяц бесплатно
Подключение доставки, оплаты, яндекс метрики и гугл аналитики
Установление домена и SSL сертификата
Современный и свежий взгляд.
Пунктуальность, выполнение работы во время.
Ответственное отношение к заказам.
Профессионализм - выполнение качественной работы.
Всегда на связи.
Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ.
Администрирование сайтов и другое
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