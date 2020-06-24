Web-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок1033 просмотра

Привет!

На проект ищем ответственного и креативного графического дизайнера. 

Понадобится редизайн сайта Дрифт https://drift777casino.xyz также редизайн фронт-страницы.

Что ожидем от кандидата:

  • Опыт работы дизайнером от 2ох лет;
  • Креатив и уникальность;
  • Профессиональное знание программ Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW) + MS Office.
  • Наличие портфолио - обязательно.
CorelDRAW
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