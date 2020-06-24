Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям.

Отвечу только приславшим примеры работ!

Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа.

ТРЕБОВАНИЯ

Общий стиль: лакшери минимализм

Основной месседж сайта: Сайт по продаже нижнего женского белья. Тоесть зайдя на сайт человек должен захотеть обязательно что нибудь преобрести.

Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителясайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.

Основные цвета: Сдержаные тона(черный, белый, серый... и т.д.),возможны небольшие вставки красного. Творческие изыскания приветствуются

Шрифты: без насечек.

Пожелания к фону: на усмотрение дизайнера.

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении длядальнейшей соответствующей работы.

Скинуть в чат.

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждениепромежуточные результаты.