Дизайн сайта мясного магазина

Нужно разработать дизайн сайта для мясного магазина по прототипу в приложении.

По сути, сайт-визитка с каталогом продукции (в каталоге продукции нужно будет разработать только дизайн карточки продукции и названия разделов).

Дизайн должен быть простым, неперегруженным деталями. Создавать приятное впечатление, уют.

Мне нравится дизайн следующих сайтов:

a. www.fermach.com/

b. prosto-o-vkusnom.ru/

c. www.eco-lakomka.ru

Цвета: нужно подобрать сочные, «съедобные» – сочный красный, зеленый, желтый, оранжевый.

В дизайне должно быть много белого, светлого, сайт не должен быть перегружен деталями и цветами.

Нужно подобрать favicon для сайта.

Нужно разработать мобильную версию

Есть подробное ТЗ и прототип. В итоге нужен макет в psd по слоям.