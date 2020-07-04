Необходимо нарисовать две страницы для сайта справочника html тегов: главная и внутренняя (страница тега). Целевая аудитория сайта веб-разработчики и верстальщики.

Нужно примерно такое

- Нужно больше уделить внимания красоте и стилю.

- Макеты должны быть нарисованы в трёх разрешениях. 1440px — пк версия, 768px — планшетная версия, 320px — мобильная версия.

- В двух цветовых темах, тёмной и светлой.

- У всех интерактивных элементов (ссылки и т.п.) должны быть отрисованы состояния (ховер, фокус, активное состояние).

- Желательно использовать для текстов и интерфейса разные шрифты, без засечек. Например для интерфейса Source Sans Pro, для текста Noto Sans.

- Отрисовать стили выделения текста и скроллбара страницы.

- Сделать стайлгайд.

- Добавить кнопку "наверх". Если ширина экрана будет больше ширины сайта кнопка будет располагаться за пределами сайта, если меньше то на сайте. Работать будет в двух режимах, наверх и обратно.

Дизайн который нравится:

Ссылка 1 - простота и минимализм

Ссылка 2 - простота и минимализм