Разработать дизайн лендинга Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям. Наличие опыта дизайна лендингов - обязателен. Отвечу только приславшим примеры работ! Результат: файл PSD.Скинуть в чат. ...
Дизайн сайта
Необходимо нарисовать две страницы для сайта справочника html тегов: главная и внутренняя (страница тега). Целевая аудитория сайта веб-разработчики и верстальщики.
- Нужно больше уделить внимания красоте и стилю.
- Макеты должны быть нарисованы в трёх разрешениях. 1440px — пк версия, 768px — планшетная версия, 320px — мобильная версия.
- В двух цветовых темах, тёмной и светлой.
- У всех интерактивных элементов (ссылки и т.п.) должны быть отрисованы состояния (ховер, фокус, активное состояние).
- Желательно использовать для текстов и интерфейса разные шрифты, без засечек. Например для интерфейса Source Sans Pro, для текста Noto Sans.
- Отрисовать стили выделения текста и скроллбара страницы.
- Сделать стайлгайд.
- Добавить кнопку "наверх". Если ширина экрана будет больше ширины сайта кнопка будет располагаться за пределами сайта, если меньше то на сайте. Работать будет в двух режимах, наверх и обратно.
Дизайн который нравится:
Ссылка 1 - простота и минимализм
Ссылка 2 - простота и минимализм
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Бюджет договорной, укажите стоимость. Нужно сделать дизайн сайта и админки по прототипу. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x1AOnyZ6wiJPZRjWrbw9cfb9nEylXIUNVgKQ5ibDy-k/editДизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Нужно разработать дизайн сайта для мясного магазина по прототипу в приложении. По сути, сайт-визитка с каталогом продукции (в каталоге продукции нужно будет разработать только дизайн карточки продукции и названия разделов). Дизайн ...Завершен5 лет назад
- $300
Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям. Отвечу только приславшим примеры работ! Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа. ТРЕБОВАНИЯ Общий стиль: лакшери минимализм ...Завершен5 лет назад
Привет! На проект ищем ответственного и креативного графического дизайнера. Понадобится редизайн сайта Дрифт https://drift777casino.xyz также редизайн фронт-страницы. Что ожидем от кандидата: Опыт работы дизайнером от 2ох лет;Креатив и уникальность;Профессиональное знание программ Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW) ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно обновить дизайн блога, чтобы придать ему свежий и простой стиль.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть ТЗ .По нему сделать дизайн сайта для детских развивашек. Нужен только дизайнер, кто сделает качественно работу Делать можно как в фигме ,так и фотошопе Цена договорная, пишите свои расценки присылайте портфолио.Завершен5 лет назад
Необходимо создать дизайн для сайта. micro SaaS приложение с 3 разными зонами 1 logo20 страниц public zone, здесь будет большая часть работы по стилю,10 страниц - SaaS public zone, достаточно простая, но с ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Необходиморазработать макет главной страницы сайта и 16 внутрених на основе текущего дизайна-прототипа.Текущийдизайн заказчика не устраивает, нужно по качеству и проработке ...Завершен5 лет назад
Дизайн инстаграмма для продажа мяса) ТЗ в телеграм пришлю Вообщем проект по продаже мяса по городу, есть свой фирменный стиль и дизайны готовые.Завершен5 лет назад