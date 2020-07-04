Дизайн сайта

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Завершен22 заявки551 просмотр

Необходимо нарисовать две страницы для сайта справочника html тегов: главная и внутренняя (страница тега). Целевая аудитория сайта веб-разработчики и верстальщики.

Нужно примерно такое

- Нужно больше уделить внимания красоте и стилю.

- Макеты должны быть нарисованы в трёх разрешениях. 1440px — пк версия, 768px — планшетная версия, 320px — мобильная версия.

- В двух цветовых темах, тёмной и светлой.

- У всех интерактивных элементов (ссылки и т.п.) должны быть отрисованы состояния (ховер, фокус, активное состояние).

- Желательно использовать для текстов и интерфейса разные шрифты, без засечек. Например для интерфейса Source Sans Pro, для текста Noto Sans.

- Отрисовать стили выделения текста и скроллбара страницы.

- Сделать стайлгайд.

- Добавить кнопку "наверх". Если ширина экрана будет больше ширины сайта кнопка будет располагаться за пределами сайта, если меньше то на сайте. Работать будет в двух режимах, наверх и обратно.

Дизайн который нравится:

Ссылка 1 - простота и минимализм

Ссылка 2 - простота и минимализм

HTMLNode.js
5 лет назад
shevtsovio
Владислав 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$120
5 дней
Escrow
Александр отлично справился с задачей и я получил отличный дизайн. Вникает в суть проекта и вносит свои предложения. Очень приятно было иметь с ним дело, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Было приятно работать с Владиславом. Понятная постановка задачи, четкая коммуникация, быстрая оплата через безопасный платеж. Рекомендую и буду рад сотрудничать в будущем.

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