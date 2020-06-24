P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Разработатьдизайн для landing page с основными его составляющими (в сети http://vsembytovki.ru- продажа бытовок, блок-контейнеров), с добавлением отзывов, кейсов и т.п. Сделать ...
Сделать дизайн Интернет-Магазина на Тильде
Требуется сделать дизайн небольшого интернет-магазина на конструкторе Тильда. В магазине будут всего 20 товаров. Нужен только дизайн (максимум анимации), функционал подрублю весь сам. Пишите и обязательно предлагайте свои цены за всю работу!
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