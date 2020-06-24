Сделать дизайн Интернет-Магазина на Тильде

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Закрыт37 заявок937 просмотров

Требуется сделать дизайн небольшого интернет-магазина на конструкторе Тильда. В магазине будут всего 20 товаров. Нужен только дизайн (максимум анимации), функционал подрублю весь сам. Пишите и обязательно предлагайте свои цены за всю работу!

Tilda
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maxolegovich
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