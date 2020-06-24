Требуется сделать дизайн небольшого интернет-магазина на конструкторе Тильда. В магазине будут всего 20 товаров. Нужен только дизайн (максимум анимации), функционал подрублю весь сам. Пишите и обязательно предлагайте свои цены за всю работу!