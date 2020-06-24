Ищу дизайнера сайта БИТРИКС

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки410 просмотров

Нужен дизайнер дополнять и создавать новые вкладки на конструкторе сайта на облачном битрексе crm. Задача создать три вкладки: для вебинара, для продуктов (услуг) коуча и для статей. Коучинг ориентирован для предпринимателей. Есть примеры сайтов, есть дизайн основного лендинга под который нужно подстроиться. Оценивать предложенные услуги я буду исходя из цены и работ, которые делали. . Это долговременное сотрудничество. 

5 лет назад
guest_15930863392494
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
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Александр
 
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