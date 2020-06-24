Ищу дизайнера сайта БИТРИКС

Нужен дизайнер дополнять и создавать новые вкладки на конструкторе сайта на облачном битрексе crm. Задача создать три вкладки: для вебинара, для продуктов (услуг) коуча и для статей. Коучинг ориентирован для предпринимателей. Есть примеры сайтов, есть дизайн основного лендинга под который нужно подстроиться. Оценивать предложенные услуги я буду исходя из цены и работ, которые делали. . Это долговременное сотрудничество.