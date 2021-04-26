Ваш идеальный лендинг

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Валерия, и я веб-дизайнер.

Специализируюсь на создании лендингов для стартапов, малого бизнеса и креативной индустрии качественно выделяться среди конкурентов с помощью эффективного дизайна.

﻿﻿✉ Для работы со мной обратитесь:

E-mail - [email protected]

Instagram - @morozovaa_design

Telegram - @valeriia_morozovaa