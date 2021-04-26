Lerkaholerka

Валерия Lerkaholerka

 
22 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ваш идеальный лендинг

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Валерия, и я веб-дизайнер.

Специализируюсь на создании лендингов для стартапов, малого бизнеса и креативной индустрии качественно выделяться среди конкурентов с помощью эффективного дизайна.

﻿﻿✉ Для работы со мной обратитесь:

E-mail - [email protected]

Instagram - @morozovaa_design

Telegram - @valeriia_morozovaa

Я на Behance﻿

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$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$45
10 баллов
3 года назад
Дизайн для сайта по хранению вещей
Отзыв недоступен.
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Дизайн сайтов
1 отзыв
$6/час
от $160от 3 дней
нет рейтинга