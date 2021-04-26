Ваш идеальный лендинг
👋 Здравствуйте!
Меня зовут Валерия, и я веб-дизайнер.
Специализируюсь на создании лендингов для стартапов, малого бизнеса и креативной индустрии качественно выделяться среди конкурентов с помощью эффективного дизайна.
✉ Для работы со мной обратитесь:
E-mail - [email protected]
Instagram - @morozovaa_design
Telegram - @valeriia_morozovaa
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$50
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Портфолио
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- Pizza-Store Landing Page74 просмотра
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$6/час
от $160от 3 дней
нет рейтинга