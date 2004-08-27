Дизайн эффективный для бизнеса и удобный для клиентов, который работает

Я Влад, UX/UI дизайнер веб-сайтов и приложений

Обо мне 🕺

Кратко:

Предлагаю комплексный набор услуг в сфере digital.

Анализ, проектирование, дизайн и разработка на tilda. Уделяю должное внимание удобству пользователя, и в то же время решению задач вашего бизнеса 💵 Однако лучше всего за меня скажут мои работы и статьи в портфолио, велком в мои соц. сети)



📌 Я в ВК

❌ Запрещённая соцсеть с картинками

📌 Группа ВК с статьями о дизайне

💼 Портфолио



😎 Уже 4-ый год в сфере дизайна

Мне удалось накопить достаточно много навыков для того чтобы проектировать запоминающиеся, эффективные и понятные пользователю продукты, которые выгодно представят потенциальному клиенту ваш бизнес.

Привык решать задачи, а не рисовать картинки. Cотрудничая со мной — вы можеть быть спокойны, решу ваши задачи не на "пойдёт".



😉 Болен перфекционизмом, поэтому заморочен на качестве, а не скорости и количестве

Однако такой подход требует усилий с двух сторон, важно тесное сотрудничество с самого начала работы над вашим продуктом: при создании подготовительных материалов (если проект сложный и отсутствуют наработки),в процессе проектирования и дизайна (и вёрстки если работаем с Tilda), и во время работы с правками. Таким образом, получится качественный, глубоко проработанный продукт. Но как будем работать решаете вы)

💪Навыки: Figma, Afer Effects, Tilda.

Брифинг, проектирование структуры и карты сайта исходя из задач, прототипирование, разработка визуального языка, адаптирование под разные форматы устройств, интерактивные прототипы, анимация макетов, презентации, подготовка макета для разработки.



✉ Почта: [email protected]



Как работаем? 💻

🎯 Работаю по поэтапной предоплате. Определяем задачи, объём, составляем тз и обговариваем все условия.

Если нас всё устраивает — начинаем работу после первой предоплаты в условные 30%, чтобы вы не пропали 💨

Далее оплата будет происходить при переходе к ключевым этапам.

(Возможно договориться на другие условия)



🎯 3 бесплатные итерации правок. И я принимаю в работу все ваши правки.

Однако для меня, как и для вас, важен хороший результат. Поэтому я сразу предупрежу о спорных решениях, которые могут подпортить опыт пользователя и плохо скажутся на эффективности итогового продукта и прикреплю свои слова объяснениями. Но итоговое решение будет точно за вами.



Буду рад сотрудничеству с приятными людьми — обращайтесь!