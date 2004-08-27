brestyout

Владислав Шангареев brestyout

 
19 летРоссия/Набережные Челны
4 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Дизайн эффективный для бизнеса и удобный для клиентов, который работает

Я Влад, UX/UI дизайнер веб-сайтов и приложений

Обо мне 🕺

Кратко:
Предлагаю комплексный набор услуг в сфере digital.
Анализ, проектирование, дизайн и разработка на tilda. Уделяю должное внимание удобству пользователя, и в то же время решению задач вашего бизнеса 💵 Однако лучше всего за меня скажут мои работы и статьи в портфолио, велком в мои соц. сети)

📌 Я в ВК
❌ Запрещённая соцсеть с картинками

📌 Группа ВК с статьями о дизайне

💼 Портфолио

😎 Уже 4-ый год в сфере дизайна
Мне удалось накопить достаточно много навыков для того чтобы проектировать запоминающиеся, эффективные и понятные пользователю продукты, которые выгодно представят потенциальному клиенту ваш бизнес.
Привык решать задачи, а не рисовать картинки. Cотрудничая со мной — вы можеть быть спокойны, решу ваши задачи не на "пойдёт".

😉 Болен перфекционизмом, поэтому заморочен на качестве, а не скорости и количестве
Однако такой подход требует усилий с двух сторон, важно тесное сотрудничество с самого начала работы над вашим продуктом: при создании подготовительных материалов (если проект сложный и отсутствуют наработки),в процессе проектирования и дизайна (и вёрстки если работаем с Tilda), и во время работы с правками. Таким образом, получится качественный, глубоко проработанный продукт. Но как будем работать решаете вы)

💪Навыки: Figma, Afer Effects, Tilda.

Брифинг, проектирование структуры и карты сайта исходя из задач, прототипирование, разработка визуального языка, адаптирование под разные форматы устройств, интерактивные прототипы, анимация макетов, презентации, подготовка макета для разработки.

✉ Почта: [email protected]


Как работаем? 💻

🎯 Работаю по поэтапной предоплате. Определяем задачи, объём, составляем тз и обговариваем все условия.
Если нас всё устраивает — начинаем работу после первой предоплаты в условные 30%, чтобы вы не пропали 💨
Далее оплата будет происходить при переходе к ключевым этапам.
(Возможно договориться на другие условия)

🎯 3 бесплатные итерации правок. И я принимаю в работу все ваши правки.
Однако для меня, как и для вас, важен хороший результат. Поэтому я сразу предупрежу о спорных решениях, которые могут подпортить опыт пользователя и плохо скажутся на эффективности итогового продукта и прикреплю свои слова объяснениями. Но итоговое решение будет точно за вами.

Буду рад сотрудничеству с приятными людьми — обращайтесь!

FigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
14%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16887166448928
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
6 месяцев назад
Дизайн баннера и авы для ВК
Профессионал своего дела, быстрое и качественное выполнение работы, учел все мои пожелания! Рекомендую!
Заказчик – очень приятная девушка. Обратная связь быстрая, коммуникация крайне приятная и моментальная оплата! Горячо рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга