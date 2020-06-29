Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина, продающего электронику.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок242 просмотра

Сайт интернет-магазин, продающий модную электронику, самокаты, колонки. Нужен только лендинг. Все детали отправлю выбранному заказчику

5 лет назад
Phliips
Филипп 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
7 дней
Escrow
Отличный исполнитель, отличный и креативный дизайнер. Для своей цены проделал работу, которая стоила, как минимум, раз в 5 дороже. Остался доволен коммуникацией и сотрудничеством. Рекомендую.
Хороший работодатель. Поставил ясную цель, оплата вовремя, общением доволен

Заявки фрилансеров

Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Лена
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интерактивного сайта с анимацией

    Добрый день! Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями. Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим. Визуально ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн страницы

    Нужен дизайн страницы по продажи мебели, страница ориентирована на южную часть страны. Упор на мобильную версию, но также и для планшетов и ПК

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нарисовать дизайн Лендинга. Тематика: " Профессиональная помощь частного Психоаналитика " Сроки: 1 -2 дня Стоимость : от 3 500 р. Приоритет, кто уже работал с данной тематикой. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу дизайнера сайта БИТРИКС

    Нужен дизайнер дополнять и создавать новые вкладки на конструкторе сайта на облачном битрексе crm. Задача создать три вкладки: для вебинара, для продуктов (услуг) коуча и для статей. Коучинг ориентирован для предпринимателей. Есть примеры сайтов, есть дизайн ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Дизайн сайта языковых переводов для бюро переводов. Нужен светлый види простота.

    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн Интернет-Магазина на Тильде

    Требуется сделать дизайн небольшого интернет-магазина на конструкторе Тильда. В магазине будут всего 20 товаров. Нужен только дизайн (максимум анимации), функционал подрублю весь сам. Пишите и обязательно предлагайте свои цены за всю работу!

    Tilda
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо доработать дизайн уже имеющейся страницы согласно ТЗ

    $10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо немного доработать дизайн уже имеющейся страницы согласно ТЗ. доработки небольшие, их можно выполнить за день. (максимум). Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. ТЗ вышлем реальному исполнителю.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад