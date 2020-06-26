Добрый день! Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями. Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим. Визуально ...
Сайт-визитка
Необходимо сделать сайт -визитку одному специалисту , занимающемуся психологией ,консультирование людей, на сайте его услуги и описание деятельности, срок до 2 дней , бюджет до 1500 к
Заявки фрилансеров
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