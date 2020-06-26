Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок165 просмотров

Необходимо сделать сайт -визитку одному специалисту , занимающемуся психологией ,консультирование людей, на сайте его услуги и описание деятельности, срок до 2 дней , бюджет до 1500 к

5 лет назад
Nastyzz
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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