Дизайн личного кабинет

При работе с Александром хотелось бы отметить профессиональный подход к созданию дизайна для личного кабинета нашей платформы! Все наши идеи по дизайну были услышаны и воплощены. Также нам понравилось то, что работа была выполнена качественно и оперативно, за что Александру хотелось бы сказать огромное спасибо!