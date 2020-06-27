Дизайн личного кабинет

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Завершен1 заявка164 просмотра

Нужен дизайн для ЛК. ТЗ обсудили

5 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$700
7 дней
При работе с Александром хотелось бы отметить профессиональный подход к созданию дизайна для личного кабинета нашей платформы! Все наши идеи по дизайну были услышаны и воплощены. Также нам понравилось то, что работа была выполнена качественно и оперативно, за что Александру хотелось бы сказать огромное спасибо!
Классное и приятное сотрудничество с Булатом. С удовольствием поработаю еще, отличная коммуникация, мгновенная оплата, четкое и подробное ТЗ. Рекомендую как замечательного заказчика :)

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alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад

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