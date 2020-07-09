Веб-дизайн 2х макетов

Нужен дизайнер дополнять и создавать новые вкладки на конструкторе сайта на облачном битрексе crm. Задача создать три вкладки: для вебинара, для продуктов (услуг) коуча и для статей. Коучинг ориентирован для предпринимателей. Есть примеры сайтов, есть дизайн ...