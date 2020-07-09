Веб-дизайн 2х макетов

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Завершен60 заявок804 просмотра

Добрый день, господа дизайнеры. 

Нужен дизайн сайта (2 страницы).

ТЗ по запросу. 

прототипы - 

https://docs.google.com/drawings/d/1jDw47OeMeuFNXrSW6WvH8-l5lYf9vrr8qIu9-UjKlPI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1PgAC_BZOwD287c-6DBdCjAyKISuWbNsYnAy9o4IVSyQ/edit?usp=sharing

Кому интересно, прошу написать предварительный ценник и примеры ваших работ

5 лет назад
Ubuntor
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Выбранный исполнитель

YaninaZ
Яна 
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$25
3 дня
Хорошая коммуникация, хорошая работа. Яна грамотный и ответственный исполнитель, буду обращаться ещё.
Николай - отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Была и буду рада сотрудничать.

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