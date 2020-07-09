Добрый день! Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями. Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим. Визуально ...
Веб-дизайн 2х макетов
Добрый день, господа дизайнеры.
Нужен дизайн сайта (2 страницы).
ТЗ по запросу.
прототипы -
https://docs.google.com/drawings/d/1jDw47OeMeuFNXrSW6WvH8-l5lYf9vrr8qIu9-UjKlPI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1PgAC_BZOwD287c-6DBdCjAyKISuWbNsYnAy9o4IVSyQ/edit?usp=sharing
Кому интересно, прошу написать предварительный ценник и примеры ваших работ
Выбранный исполнитель
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