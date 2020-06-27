Есть сайт в разработке https://divizia.webit.md. Нужно осовременить шапку. Особенно: 1) Меню 2) Соц.сети подпишитесь 3) Поле с логотипами команд.
Сделать простой дизайн Landing Page - сегодня! в Figma
Сделать простой дизайн Landing Page - сегодня! в Figma
Бюджет 15$ - Информацию дадим и пример расположения по блокам
Оплата по факту готовности
Оставляйте Ваш скайп для связи
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