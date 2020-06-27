Сделать простой дизайн Landing Page - сегодня! в Figma

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок838 просмотров

Сделать простой дизайн Landing Page - сегодня! в Figma

Бюджет 15$ - Информацию дадим и пример расположения по блокам

Оплата по факту готовности

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Figma
5 лет назад
WebSockratStudio
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