У нас есть базовый дизайн нашего сайта, но в нем не хватает “графики”: баннер, схемы. Для них зарезервировано место, из нужно стилистически верно подобрать и нарисовать. Требуется помощь художника. Нужно начать ...
Оформление профиля в Instagram
У нас есть сайт https://fanteek.ru/ - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в Instagram, где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт.
Ищем человека, который смог бы красиво и креативно оформить страничку в Instagram, так, чтобы она могла с первых секунд "зацепить" взгляд зашедшего человека, заинтересовать его и т.п.
Необходимо:
- Сделать аватар (главную картинку профиля)
- Меню (с теми пунктами, что там сейчас есть и может быть предложить еще какие-то пункты)
- Лаконичное описание (с опорой на текст, что сейчас есть, но с вашими корректировками, что добавить, что убрать)
- И желательно хотя бы пару идей для будущих постов, вернее их оформления, чтобы посты вписывались в единый стиль оформления профиля. (материалы для постов будут следующие - картинки с самими изделиями, такие, которыми сейчас забита страничка; фотоотзывы покупателей; тематические картинки с героями сериалов, фото актеров и прочее, дабы разбавить коммерческие посты).
Все должно выглядеть целостно, органично, в единой цветовой палитре.
Формат исходных файлов желательно в PSD.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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