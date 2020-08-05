Оформление профиля в Instagram

У нас есть сайт https://fanteek.ru/ - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в Instagram, где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт.

Ищем человека, который смог бы красиво и креативно оформить страничку в Instagram, так, чтобы она могла с первых секунд "зацепить" взгляд зашедшего человека, заинтересовать его и т.п.

Необходимо:

- Сделать аватар (главную картинку профиля)

- Меню (с теми пунктами, что там сейчас есть и может быть предложить еще какие-то пункты)

- Лаконичное описание (с опорой на текст, что сейчас есть, но с вашими корректировками, что добавить, что убрать)

- И желательно хотя бы пару идей для будущих постов, вернее их оформления, чтобы посты вписывались в единый стиль оформления профиля. (материалы для постов будут следующие - картинки с самими изделиями, такие, которыми сейчас забита страничка; фотоотзывы покупателей; тематические картинки с героями сериалов, фото актеров и прочее, дабы разбавить коммерческие посты).

Все должно выглядеть целостно, органично, в единой цветовой палитре.

Формат исходных файлов желательно в PSD.