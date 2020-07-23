Быстрый редизайн главной по детализированному прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок415 просмотров

Добрый день.

Увы, прошлый исполнитель чуть подвёл, и сейчас хотим быстро прикинуть из готовых исходников в sketch дизайн главной страницы по новому прототипу.

В приложенных файлах сам прототип (есть в фигме), плюс исходники (есть в .sketch), и пару мыслей, которые не выходят за рамки прототипа.

Очень бы хотелось исполнителя, готового быть онлайн сейчас и с которым можно было связаться голосом как минимум.

Редизайн как из готовых стилей, там и что-то можете добавить, если не подходит из исходников.

Ставьте свою цену с учётом срочности, хотелось бы до 14:00 по МСК вместе посмотреть на предварительный дизайн того, что успели (вероятно первые 3-4 экрана). Ну и к вечеру утвердить правки.

FigmaSketch
5 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$200
6 дней
Escrow
Прекрасный исполнитель, качественно отрисовал макет и все сроки были соблюдены. Буду обращаться ещё.
Спасибо Михаилу за проект, отличный заказчик, минимум исправлений и моментальная оплата.

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