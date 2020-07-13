Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений ...
Three inner pages of an ongoing project
Overall project consists of an event and music sharing social platform
Three inner pages needed are as follows
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