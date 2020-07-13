Three inner pages of an ongoing project

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка189 просмотров

Overall project consists of an event and music sharing social platform

Three inner pages needed are as follows

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Album Uploads

Album page

5 лет назад
Ohmnitude
37 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$200
5 дней
Excellent designer, lightning fast work. Always open to corrections without any objections. Will work with again.
👍 все супер) Заказчик отличный! Комфортно работать, даже несмотря на большую разницу во времени! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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