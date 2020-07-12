Дизайн лендинга на один экран

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Закрыт70 заявок1133 просмотра

Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты

Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ

ТЗ

  • Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты
  • Будет переход на 3-и сайта (грядки дпк, пластиковые грядки, оцинкованные грядки (+с полимерным покрытием)
  • Любой креатив и предложения приветствуются как сделать лучше и понятнее для покупатиля
Цена работы и подробности в переписки
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zhenich888
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