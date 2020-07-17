Сделать дизайн лендинга часов(Только новички!!!)

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  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен82 заявки1786 просмотров

Нужно сделать дизайн лендинга часов, типовая структура под тильду, подробную информацию скину кандидатам, приоритет начинающим специалистам

Tilda
5 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
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3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Anii_designer
Ирина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$4
3 дня
Ирина успешно справилась с поставленной задачей: грамотно продумана структура блоков и качественно подобраны цветовые решения, все необходимые правки в проект вносились оперативно и без долгих разъяснений, рекомендую к сотрудничеству!
Работать было легко, задача была поставлена точно. Рекомендую к сотрудничеству.

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