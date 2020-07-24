Дизайн сайта

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Завершен66 заявок691 просмотр

Требуется лаконичный, минималистичный дизайн примерно 3 страниц сайт. Сайт типа яндекс.еды - агрегатор доставки. Подробное тз будет)

5 лет назад
trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Очень довольна получившимся результатом. Ольга имеет превосходный вкус, слышит заказчика и очень оперативно вносит правки. Рекомендую к сотрудничеству и желаю дальнейших успехов!
Рекомендую данного заказчика, было легко работать, приятная в общении, четко поставленная задача, спасибо за интересный проект)

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
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16 дней назад
319 отзывов
5 лет назад
Маша
 
22 года
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Дарья
 
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Олег
 
33 года
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Александр
 
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Анастасия
 
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5 лет назад
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Максим
 
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Хадижа
 
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Алексей
 
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Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
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Лазарь
 
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Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Арина
 
24 года
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Арсений
 
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1 отзыв
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Павел
 
37 лет
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год назад
5 лет назад
Евгений
 
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Анна
 
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месяц назад
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Дизайн сайтов
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ТОП-10
Дизайн сайтов
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81 отзыв
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Владимир
 
55 лет
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Максим
 
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9olgamyas123
Ольга 
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