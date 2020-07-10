Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению ...
Дизайн водки
У нас уже есть видение дизайна бутылки. Но тем не менее в приоритете те кандидаты, которые предложат аргументированные улучшения по концепции дизайна + те, кто понимает технические особенности дизайна водки.
Тем, чье портфолио покажется наиболее соответствующим нашим задачам, вышлем тест-задание, концепцию, условия оплаты и сроки.
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