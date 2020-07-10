Дизайн водки

У нас уже есть видение дизайна бутылки. Но тем не менее в приоритете те кандидаты, которые предложат аргументированные улучшения по концепции дизайна + те, кто понимает технические особенности дизайна водки.

Тем, чье портфолио покажется наиболее соответствующим нашим задачам, вышлем тест-задание, концепцию, условия оплаты и сроки.