Создать дизайн страницы (контентной части)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки626 просмотров

Создать дизайн важных контентных страниц Сайта. Есть тексты и что должно быть на странице. Подобрать продающие Картинки, красиво разместить всё по смыслу. Создать кнопки, поясняющую графику и тд.

В дальнейшем создание и других страниц, инфографики и др

5 лет назад
imagecorp
Любовь 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

SapegaAN
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов
5 лет назад
$180
14 дней
Escrow
Очень хороший дизайнер. Не просто выполняет ТЗ, но и действительно продумывает удобство для пользователя. Рекомендую! Работаем дальше.
Очень приятный заказчик, чётко ставит задачу, в процессе работы прислушивается к проф.мнению дизайнера Коммуникация на высшем уровне — на все вопросы отвечает быстро, даёт весь необходимый объём информации для работы Оплата — всегда своевременная, без напоминаний Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Ксения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Настя
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оля
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Анастасия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
SapegaAN
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Требуется консультант по созданию сайта в конструкторе

    $15

    Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению ...

    FigmaHTMLTildaWix
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для музея

    Добрый день! Вот тут описание структуры и небольшие требования + примеры https://docs.google.com/document/d/1pNvWClB_58nZmftytBvicWsNAwYo5khSiGa6U_0id-Q/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста,  цены и сроки

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! мне нужно нарисовать дизайн для интернет магазина, продажа одного продукта, ничего сложного 1) главная страница 2) страница товара) 3) контентная страница Логотип есть. ...

    Дизайн сайтов99 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта

    Добрый день! есть сайт www.shlif-proekt. ru  его надо переделать. Т.е. полностью обновить дизайн.   Структуру сайта можно менять.  + он должен  выглядить профессионально на любом устройстве.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения

    Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения игрового проекта  аналогичного проекта https://bit.ly/3gBlsHs  Дизайн Сайта Бюджет Главная страница 4000 рублей в 3х разрешениях Desktop Mobile Tablet  и цена за внутрений страницы 1 страница 1000 рублей ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тестовый заказ - переделать 1 блок лендинга

    Задача: переделать один из блоков страницы job.englex.ru/vacancy. У этой страницы высокая конверсия. При этом блоки на странице весьма стандартные. Ваша задача переделать один из предложенных блоков таким образом, чтобы придать ему уникальности, ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    $120

    Добрый день! для защиты от спама - рассматриваются ответы начинающиеся со слов "готов сделать дизайн" Мы проводим редизайн сайта по поставке IT-оборудования. Схема нового дизайна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад