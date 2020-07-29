Создать дизайн страницы (контентной части)

Создать дизайн важных контентных страниц Сайта. Есть тексты и что должно быть на странице. Подобрать продающие Картинки, красиво разместить всё по смыслу. Создать кнопки, поясняющую графику и тд.

В дальнейшем создание и других страниц, инфографики и др