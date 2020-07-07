Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения

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Закрыт27 заявок702 просмотра

Разработка Дизайн Сайта и Дизайн Мобильного приложения игрового проекта  аналогичного проекта https://bit.ly/3gBlsHs 

Дизайн Сайта Бюджет Главная страница 4000 рублей в 3х разрешениях Desktop Mobile Tablet  и цена за внутрений страницы 1 страница 1000 рублей в 3х разрешениях  Desktop Mobile Tablet 

Дизайн Мобильно приложения 1 экран 1000 рублей 

Работа по схеме этапов:  1.Выполнение задачи -- 2.утверждение/правки -- 3.вносите исправления -- 4.оплата  

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